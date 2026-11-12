Врачи в Истре успешно прооперировали мужчину, который не мог глотать пищу из-за наростов в позвоночнике
В больнице Истры помогли пациенту с костными наростами, сдавившими пищевод
Фото: [Медиасток.рф]
Врачи Истринской больницы успешно прооперировали мужчину, который не мог глотать пищу из-за наростов в позвоночнике. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение поступил пожилой мужчина, который жаловался на трудности при приеме твердой пищи. В ходе обследования у него обнаружили костные разрастания в связках позвоночника из-за отложения солей. Эта редкая патология получила название болезнь Форестье.
У пациента костные разрастания достигли крупных размеров и сдавили ему пищевод и трахею. Мужчину направили на операцию. Сразу провести ее было невозможно из-за нарушения у пациента сердечного ритма и приема им антикоагулянтов.
Вмешательство провели только после необходимой подготовки. Врачи удалили все костные разрастания и восстановили мужчине нормальную анатомию шейного отдела позвоночника. На данный момент он выписан.
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