Врачи в Истре успешно прооперировали мужчину, который не мог глотать пищу из-за наростов в позвоночнике

Врачи Истринской больницы успешно прооперировали мужчину, который не мог глотать пищу из-за наростов в позвоночнике. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил пожилой мужчина, который жаловался на трудности при приеме твердой пищи. В ходе обследования у него обнаружили костные разрастания в связках позвоночника из-за отложения солей. Эта редкая патология получила название болезнь Форестье.

У пациента костные разрастания достигли крупных размеров и сдавили ему пищевод и трахею. Мужчину направили на операцию. Сразу провести ее было невозможно из-за нарушения у пациента сердечного ритма и приема им антикоагулянтов.

Вмешательство провели только после необходимой подготовки. Врачи удалили все костные разрастания и восстановили мужчине нормальную анатомию шейного отдела позвоночника. На данный момент он выписан.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.