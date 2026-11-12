В Балашихе ввели в эксплуатацию после капремонта водопроводные сети в микрорайоне Заря. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Капремонт прошел в два этапа. Рабочие демонтировали изношенные участки труб и проложили новые, обустроили водопроводные колодцы, переподключили абонентов к новой сети, провели гидравлические испытания, промыли систему и благоустроили земельный участок после ремонта.

В общей сложности было проложено 2,8 км новых водопроводных труб. Теперь ресурсом обеспечены более 22 тыс. жителей домов по улицам Лесная, Гагарина, Пионерская и Маршала Батицкого.

Работы провели в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода.