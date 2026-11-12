В Подмосковье за неделю выявили около 300 фактов сброса мусора вне контейнерных площадок
Почти 300 случаев сброса отходов вне КП зафиксировали в Подмосковье за неделю
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье за неделю выявили 292 случая сброса мусора вне контейнерных площадок. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Нарушителям направлено 71 постановление об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов достигла ₽950 тыс.», — говорится в сообщении ведомства.
Нарушителей выявили в Лосино-Петровском, Коломне, Клину, Истре, Кашире. Фиксировать нарушения помогают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».