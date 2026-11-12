Без газа с октября: жители восьми домов в Тульской области не видели актов проверок

ТН: жители восьми домов в Тульской области не видели актов проверок

Общество

В поселке Дубна Тульской области с конца октября остается приостановленной подача газа сразу в восьми многоквартирных домах. Причиной экстренных мер стали якобы выявленные в сентябре неисправности дымоходов, однако местные жители утверждают, что еще в апреле плановые проверки не выявили никаких дефектов, а об осенних претензиях собственников заранее не уведомили. Людям до сих пор не представили официальные акты с перечнем конкретных нарушений, ограничившись рекомендацией временно перейти на электрические плитки — что, по словам жильцов, создает риски перегрузки электросетей и пожаров в домах, где проживают пенсионеры и семьи с маленькими детьми, об этом сообщает сетевое издание Тульские новости.

Многомиллионные сметы за счет жильцов и сборы с квартир

На встрече с главой администрации Дубенского района Кириллом Гузовым, представителями прокуратуры и региональных властей собственникам заявили, что капитальный ремонт дымоходов не входит в зону ответственности управляющей компании и должен финансироваться самими жильцами. Предварительная стоимость экспертизы одного здания была оценена в ₽160 тыс., а капремонта вентканалов и дымоходов — примерно в ₽1,2 млн на каждый дом. Кроме того, по словам жителей дома № 8 на улице Тургенева, с каждой квартиры начали требовать по ₽2 тыс. за повторное подключение ресурса и оформление актов обследования, хотя жильцы не инициировали отключение и не видели документов, подтверждающих аварийность систем.

Новая проверка 14 ноября и жесткий ультиматум газовиков

По состоянию на 12 ноября газоснабжение в многоквартирных домах поселка так и не возобновлено, а обещанные районными властями электронные копии заключений комиссий собственникам не направили. На подъездах появились объявления о проведении очередной проверки в субботу, 14 ноября, сопровождаемые требованием сдать по ₽2 тыс. с каждой квартиры. При этом представители газовой службы предупредили граждан, что подача топлива не будет восстановлена до тех пор, пока специалисты не получат физический доступ абсолютно во все квартиры отключенных домов.

Читайте также

Данные Росстата: сроки поиска работы по гендерному признаку

Данные Росстата: сроки поиска работы по гендерному признаку

Хореограф рассказала, как сохранить интерес ребенка к балету

Хореограф рассказала, как сохранить интерес ребенка к балету

Традиции поминовения: как правильно провести Димитриевскую субботу 7 ноября

Минус 8 кг за месяц без жестких диет: россиянка доверила похудение нейросети и раскрыла итог

Минус 8 кг за месяц без жестких диет: россиянка доверила похудение нейросети и раскрыла итог

В красногорском Нахабине организовали доверительный диалог жителей с властями

В красногорском Нахабине организовали доверительный диалог жителей с властями

Заявление Бессараб: размер маткапитала и пособий увеличится на 6,8%

Хурма, гранат или мандарины: нутрициолог назвала лучший осенний фрукт для иммунитета

Хурма, гранат или мандарины: нутрициолог назвала лучший осенний фрукт для иммунитета

Письменный диплом не отменят. Вузы сами выберут формат ВКР

Письменный диплом не отменят. Вузы сами выберут формат ВКР

Врач перечислила факторы, вызывающие детский храп

Врач перечислила факторы, вызывающие детский храп

Ревнивец облил женщину азотной кислотой и отделался условным сроком

Ревнивец облил женщину азотной кислотой и отделался условным сроком

«Деньги — не все». Что россияне до 35 ценят помимо зарплаты

«Деньги — не все». Что россияне до 35 ценят помимо зарплаты

Медведь устроил незапланированные перерывы в работе дорожников под Кировом

Медведь устроил незапланированные перерывы в работе дорожников под Кировом