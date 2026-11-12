Без газа с октября: жители восьми домов в Тульской области не видели актов проверок

В поселке Дубна Тульской области с конца октября остается приостановленной подача газа сразу в восьми многоквартирных домах. Причиной экстренных мер стали якобы выявленные в сентябре неисправности дымоходов, однако местные жители утверждают, что еще в апреле плановые проверки не выявили никаких дефектов, а об осенних претензиях собственников заранее не уведомили. Людям до сих пор не представили официальные акты с перечнем конкретных нарушений, ограничившись рекомендацией временно перейти на электрические плитки — что, по словам жильцов, создает риски перегрузки электросетей и пожаров в домах, где проживают пенсионеры и семьи с маленькими детьми, об этом сообщает сетевое издание Тульские новости .

Многомиллионные сметы за счет жильцов и сборы с квартир

На встрече с главой администрации Дубенского района Кириллом Гузовым, представителями прокуратуры и региональных властей собственникам заявили, что капитальный ремонт дымоходов не входит в зону ответственности управляющей компании и должен финансироваться самими жильцами. Предварительная стоимость экспертизы одного здания была оценена в ₽160 тыс., а капремонта вентканалов и дымоходов — примерно в ₽1,2 млн на каждый дом. Кроме того, по словам жителей дома № 8 на улице Тургенева, с каждой квартиры начали требовать по ₽2 тыс. за повторное подключение ресурса и оформление актов обследования, хотя жильцы не инициировали отключение и не видели документов, подтверждающих аварийность систем.

Новая проверка 14 ноября и жесткий ультиматум газовиков

По состоянию на 12 ноября газоснабжение в многоквартирных домах поселка так и не возобновлено, а обещанные районными властями электронные копии заключений комиссий собственникам не направили. На подъездах появились объявления о проведении очередной проверки в субботу, 14 ноября, сопровождаемые требованием сдать по ₽2 тыс. с каждой квартиры. При этом представители газовой службы предупредили граждан, что подача топлива не будет восстановлена до тех пор, пока специалисты не получат физический доступ абсолютно во все квартиры отключенных домов.