Минэкологии Подмосковья: Синичкин день призван напомнить о птицах, которым требуется помощь зимой

В Министерстве экологии и природопользования Московской области в Синичкин день, 12 ноября, напомнили жителям о важности подкормки птиц в холодное время года.

«Хотя день и называется Синичкиным, но он призван напомнить обо всех птицах, которым может понадобиться помощь людей, когда наступят настоящие холода», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Министр добавил, что когда в регионе установится морозная погода, стартует традиционная экологическая акция «Покорми птиц». В прошлом году в ней приняли участие свыше 70 тыс. жителей.

В Подмосковье насчитывается 314 видов пернатых, в том числе 68 краснокнижных.

В регионе реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.