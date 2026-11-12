Каллас требует место в делегации ЕС: сначала перемирие, потом архитектура

Каллас выдвинула ультиматум в вопросе переговоров по Украине

Политика

Евросоюз продолжает настаивать на прекращении огня на Украине перед обсуждением будущей архитектуры безопасности в регионе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Каллас обозначила жесткую последовательность: сначала должно быть прекращение огня, затем — обсуждение мирного соглашения, и лишь после этого можно говорить о мире или архитектуре безопасности в Европе. То есть любой разговор о долгосрочном устройстве откладывается до выполнения первого условия.

При этом главный евродипломат дала понять, что претендует на место в потенциальной делегации ЕС по вопросам Украины. По ее словам, лидеры стран Евросоюза уже обсуждали это в 2024 году, когда распределяли три ключевые должности в руководстве блока.

Ранее стало известно, что «Герани» научились появляться из ниоткуда.

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