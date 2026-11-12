В Минэкологии Московской области рассказали об «умной» системе мониторинга состояния ООПТ

Проект был разработан совместно со Сбером и уже прошел апробацию. Система с использованием искусственного интеллекта анализирует данные спутников и центров прогноза погоды и с точностью более 92% выявляет аномалии на заповедных территориях. К примеру, если оптические сенсоры фиксируют сплошной лес, радар регистрирует в этой зоне снижение плотности биомассы, значит, на территории может вестись незаконная вырубка деревьев.

В рамках проекта создан агрегированный «цифровой отпечаток» территорий, обучена ИИ-модель, проведена интеграция с платформой геоаналитики 2 ГИС Про.

«Это без преувеличения прорывное решение в деле особой охраны территорий. Если раньше нарушения выявлялись в ходе рейдовых мероприятий, что называется, на ногах, то теперь есть возможность перейти от констатации нарушений к их упреждению, то есть, от реактивной модели надзора к проактивной, профилактической», - подчеркнул глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Работа по сохранению лесов соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.