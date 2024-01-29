Более одной тысячи лыжников поучаствовали в Кубке Александра Легкова в Подмосковье

«С каждым годом нас все больше. Самое главное, что все больше и больше детей, это очень радует. Надеюсь, что турнир и дальше будет масштабироваться — может быть, он будет проводиться не только в Наро-Фоминске, но и во всей Московской области. Очень надеюсь, что праздник удался и всем он понравился», — поделился впечатлениями олимпийский чемпион Александр Легков.