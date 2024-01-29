Более одной тысячи лыжников поучаствовали в Кубке Александра Легкова в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта МО]
В Наро-Фоминском городском округе состоялся традиционный «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» по лыжным гонкам в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
«С каждым годом нас все больше. Самое главное, что все больше и больше детей, это очень радует. Надеюсь, что турнир и дальше будет масштабироваться — может быть, он будет проводиться не только в Наро-Фоминске, но и во всей Московской области. Очень надеюсь, что праздник удался и всем он понравился», — поделился впечатлениями олимпийский чемпион Александр Легков.
Отмечается, что лыжники преодолевали сразу несколько дистанций по живописному маршруту вдоль парка «Елагино». Выбор длины трассы зависел от уровня подготовки и возраста спортсмена: 1, 3, 5 и 10 км. На масс-старт вышли любители лыжных гонок самых разных возрастов — дети 10 лет и младше, а в самой возрастной категории соревновались участники от 61 года и старше.
«Поздравляю всех, кто в этом году присоединился к нашей большой команде, к нашей большой семье. Уже четыре года мы проводим „Кубок Легкова“. Все начиналось с небольшого пилотного проекта, а теперь это уже очень масштабные соревнования», — прокомментировал организатор турнира, заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов.