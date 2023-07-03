Более пяти тысяч человек посетили мероприятие «Путешествуем на зеленый свет» в парках Подмосковья

Детский праздник «Путешествуем на зеленый свет», посвященный правилам дорожного движения, посетили более пяти тысяч жителей и гостей Подмосковья, сообщили в областном Минкульттуризме. Мероприятие прошло в минувшую субботу в почти 70 парках региона.

В сообщении ведомства уточнили, что на празднике детей познакомили с транспортными средствами инспекторов, провели для них заезды на роликах, самокатах и велосипедах. Кроме того, были организованы лектории на тему правил дорожного движения и фотозоны «За безопасность на дорогах», прошел час безопасности от сотрудников ГИБДД «Важный пассажир» и сюжетно-ролевые игры-представления «Первая медицинская помощь».

Отметим, что данное мероприятие прошло при поддержке регионального Минкульттуризма.