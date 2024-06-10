Более пятисот человек приняли участие в Кубке чемпионов Swimcup

Свыше 500 любителей плавания на открытой воде приняли участие в соревнованиях международного Кубка чемпионов «Swimcup» на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Рады приветствовать всех на очередных стартах в Подмосковье. Особо радует, что каждый старт в Московской области приносит нам новые рекорды и новые имена», — прокомментировал организатор Кубка чемпионов «Swimcup», многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

Отмечается, что первое место в абсолютном зачете на дистанции тысяча метров занял подмосковный триатлет, мастер спорта Арсений Сироткин из городского округа Долгопрудный. За ним финишировала мастер спорта международного класса по плаванию Анна Артемова. Замкнул тройку лидеров общего зачета призер чемпионата России по плаванию на короткой воде Денис Гладченко.

​В эстафете 3 по 300 метров сильнейшей командой стала «Gold Swim Masters»: Иван Токарев, Венера Акжигитова и Денис Гладченко.

​Напоминаем, что старты международной серии Swimcup на территории Московской области проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».