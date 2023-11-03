Более пятисот команд Подмосковья примут участие в новом сезоне баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

В Подмосковье завершился прием заявок на участие в новом сезоне 2023/2024 школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Так, уже сформировано 515 сборных общеобразовательных организаций из 44 городских округов. Об этом заявили в региональном Минспорта.

Отмечается, что в топ-3 по количеству представленных в сезоне команд вошли городской округ Балашиха (55 команд), Сергиево-Посадский округ (52 команды), а также Дмитровский округ (47 команд).

Примечательно, что все участники успешно преодолели внутришкольный предварительный этап, который проходил с сентября по октябрь. Теперь те коллективы, которым с октября по декабрь удастся преодолеть муниципальный этап, будут представлять свои учебные заведения на дивизиональном этапе — с января по февраль, а затем и на региональном — с февраля по март.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тринадцать крупных спортивных объектов введут в эксплуатацию в Подмосковье до конца этого года.