Андрей Воробьев: тринадцать крупных спортивных объектов введут в Подмосковье в этом году

Работы на семи спортивных объектах идут в рамках региональной госпрограммы, еще шесть — строят инвесторы, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьев напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу сделать спорт доступным для каждого жителя региона.

«Мы разговариваем с людьми и знаем, что запрос на современные спортивные площадки, бассейны, стадионы есть во всех территориях Подмосковья. Решение очевидно — нужно больше новых объектов, поэтому мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.

Так, до конца этого года будет завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 1-й Железнодорожной улице в Можайске. Там смогут тренироваться свыше 650 воспитанников местной спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. В ФОКе будут оборудованы специализированные залы для борьбы.

Кроме того, этой зимой закончат строительство ФОКа с крытым катком на улице Гагарина в Орехово-Зуево. Площадь ледовой арены превысит 2,6 тысячи квадратных метров. Для зрителей будут оборудованы трибуны на двести тридцать посадочных мест. Также в здании физкультурно-оздоровительного центра разместят тренажерный и спортивный залы, кафе и сервис по прокату и заточке коньков.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Также в этом году ФОК появится в Волоколамске. В двухэтажном здании на улице Рижское шоссе будет крытая ледовая арена с трибунами на двести тридцать мест. Помимо этого, там оборудуют комплекс силовых тренажеров и зал технической подготовки хоккеистов с бросковой зоной.

В Домодедово на стадионе «Авангард» в микрорайоне Северный в скором времени построят первый в Московской области манеж с полноразмерным футбольным полем. Одновременно там смогут тренироваться до восьми команд. Заниматься здесь можно будет круглогодично. Кроме того, в этом же микрорайоне появится физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком площадью свыше 4,7 тысячи квадратных метров, спортзалом и кафетерием.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

В Серпухове этой осенью после реконструкции откроется стадион «Спартак», построенный более ста лет назад. Все это время там не было капитального ремонта. Сейчас там появилось футбольное поле с подогревом и трибунами на 2,5 тысячи мест, а также сектор для прыжков в длину, легкоатлетические дорожки, электронное табло и площадки для баскетбола и волейбола.

В Балашихе до конца года откроется после реконструкции стадион «Труд». На территории оборудуют спортивное ядро с бейсбольной площадкой и подогреваемым футбольным полем с искусственным покрытием, а также трибуны на девяносто девять посадочных мест. Проектом также предусмотрено возведение современного физкультурно-оздоровительного комплекса, где разместят универсальный спортзал и тренажерный зал, а также медицинский блок и комфортные раздевалки.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Губернатор Московской области также добавил, что до конца 2026 года в Подмосковье появится свыше тридцати новых стадионов, катков, спортивных комплексов и бассейнов.