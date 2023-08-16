Более половины жителей Рязанской области занимаются физкультурой и спортом

Свыше 50% жителей Рязанской области занимаются физкультурой и спортом в систематическом режиме. Об этом сообщает 7info со ссылкой на министра физкультуры и спорта региона Владислава Фролова.

Добавляется, что по уровню реализации комплекса ГТО Рязанская область стоит на 25-м месте среди регионов РФ.

Отмечается, что за полгода в регионе также построено три ФОКа, а также через месяц ожидается открытие крытого футбольного манежа.