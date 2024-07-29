Более полутора тысяч человек побывало на фестивале «Поле Фолка» в Муранове

В минувшие выходные в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» состоялся музыкальный фестиваль «Поле Фолка», который посетили тысяча шестьсот человек. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В течение двух дней перед зрителями выступали популярные фольклорные коллективы. Хедлайнерами стали группы «Отава Е» и Zventa Sventana. Кроме того, свое творчество показали этнопроект «Коленкоръ», группа «Якруна», ансамбль «Ихтис», и прочие. Посетители имели возможность услышать лекцию медиаблогера, эксперта по семейным ценностям, мецената, благотворителя, эксперта и члена команды «Народного фронта» Екатерины Величкиной.

Также лекцию прочитал писатель, историк старообрядчества Дмитрий Урушев. Традиционно в музее-усадьбе прошли выставки, экскурсии, квест по усадебному парку и мастер-классы для детей и взрослых.