Более полутора тысяч участников и зрителей объединил благотворительный забег «Пульс Добра» в Коломне

Свыше 1,5 тысячи человек собрались в подмосковной Коломне на седьмом благотворительном забеге «Пульс Добра» в День города. Об этом заявили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Вот уже много лет наш фонд проводит благотворительный забег „Пульс добра“ для того, чтобы поддержать детские социальные учреждения Коломенского округа, чтобы сделать жизнь их воспитанников более комфортной. Уверена, что сердца наших подопечных будут биться быстрее и радостнее, зная, что есть так много людей, которым не безразлично их здоровье и благополучие», — рассказала президент Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

Все средства, собранные благодаря забегу, будут направлены на помощь детям, находящимся в организациях Подмосковья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Любители бега вышли на старт классического полумарафона на 21,1 км, преодолели маршруты длинной 3 км и 10 км. Самые маленькие бегуны от 4 лет соревновались на дистанциях 300 и 600 метров. А для особенных гостей «Пульса Добра» прошел традиционный «Забег безграничных возможностей».

​Спортсмены смогли насладиться живописными панорамами города — маршрут бегового события проходил по исторической части Коломны вдоль стен древнего Кремля. Для юных участников была организована отдельная развлекательная программа, а после окончания забегов для гостей Коломны выступила группа «Танцы минус».

​Благотворительный забег «Пульс Добра» поддержали двукратный призер Олимпийских игр, 20-кратная чемпионка России по конькобежному спорту Екатерина Лобышева, двукратный чемпион и призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по плаванию Евгений Рылов, серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Даниил Алдошкин, бронзовый призер Олимпиады по прыжкам в воду Александр Бондарь, а также депутат Госдумы Никита Чаплин, первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, глава городского округа Коломна Александр Гречищев и многие другие.