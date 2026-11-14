Невидимая угроза на кухне: как часто нужно менять губки для посуды, полотенца и разделочные доски

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Кухня — сердце дома, но именно здесь скапливается больше всего невидимых глазу угроз. Хозяйки привыкли выбрасывать просроченные продукты, но часто забывают, что у кухонного текстиля и утвари тоже есть срок годности. Использование старых предметов не только снижает качество уборки, но и напрямую угрожает здоровью, потому что превращает кухню в рассадник бактерий. Эксперт по домоводству Татьяна Покровская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как часто нужно обновлять губки для посуды, кухонные полотенца и разделочные доски.

Губки для посуды

Многие считают, что самые грязные предметы в доме — это ершик для унитаза или коврик в прихожей. Однако обычная кухонная губка — абсолютный рекордсмен по количеству микроорганизмов. В ее пористой структуре, остатках пищи и постоянной влаге прекрасно себя чувствуют кишечная палочка, сальмонелла и стафилококк.

По словам эксперта, идеальный срок службы губки для посуды — семь дней. Максимально допустимый срок при условии ежедневной дезинфекции — не более двух недель.

«Если губкой мыли посуду после сырого мяса, рыбы или курицы, ее нужно выбросить немедленно. Дезинфекция в этом случае не поможет, так как риск перекрестного загрязнения слишком высок. Лучше использовать разные губки для жирной посуды, тарелок и рабочих поверхностей. После каждого использования тщательно промывать и отжимать досуха. Хранить ее лучше не в раковине, а на специальной подставке, чтобы не попадала влага», — посоветовала она.

Кухонные полотенца

Специалист объяснила, что полотенца контактируют с водой, остатками пищи и бытовой химией не меньше губок, поэтому со временем становятся источником бактерий. Если полотенце постоянно влажное, в нем начинаются процессы гниения.

«Для рук и посуды полотенца следует отправлять в стирку каждые два-три дня. Если вы готовите ежедневно, менять текстиль нужно точно не реже раза в неделю», — сообщила Покровская.

Также эксперт по домоводству порекомендовала одно полотенце использовать для чистых рук, второе — для посуды.

Разделочные доски

На поверхности разделочных досок быстро появляются микроповреждения, в которые забиваются остатки еды и проникает влага. Доски из дерева и пластика со временем покрываются порезами от ножа, темными пятнами плесени и впитывают запахи лука, мяса или рыбы.

«Пластиковые доски следует заменять сразу, как только их поверхность стала заметно потертой. При активном ежедневном использовании оптимальный срок замены — один год», — сказала собеседница издания.

По ее мнению, доски нужно менять немедленно, как только на поверхности появились глубокие царапины, трещины, темные пятна, которые не оттираются, или въевшийся запах.

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