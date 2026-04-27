Более полувека на сцене: на 75-м году жизни умерла звезда «Следствия ведут знатоки» Елена Михеева

Печальное известие подтвердили в Московском Губернском театре, которому актриса оставалась верна последние годы. Ее уход стал тяжелым ударом для коллег и всех, кто ценил ее редкое обаяние и искренний талант.

Михеева родилась в 1950 году. В 1972 году она окончила престижный Театральный институт им. Бориса Щукина и начала свою профессиональную карьеру на сцене Московского областного драматического театра имени Островского. Спустя 20 лет, в 1992 году, она перешла в Московский областной государственный Камерный театр, а с 2013 года и до последних дней жизни была верна Московскому Губернскому театру. За более чем полвека служения театру она создала десятки ярких образов, которые запомнились зрителям своей глубиной и теплотой.

Зрители знают Елену Александровну и по киноработам. Хотя ее фильмография не так обширна, каждая роль была отмечена профессионализмом и обаянием. Среди картин с ее участием — «Алло, Варшава!», «Следствие ведут знатоки», «Мосты» и «Малыш и Карлсон».

