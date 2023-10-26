Более шести миллионов рублей выделено на реставрацию кинотеатра «Родина» в Рязани
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
На разработку проекта реставрации кинотеатра «Родина» в Рязани выделено свыше шести миллионов рублей. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что заказчиком является областная филармония.
Добавляется, что проект реставрации должен быть представлен до конца первого полугодия следующего года.
Уточняется, что данный кинотеатр относится к объектам культурного наследия регионального значения.