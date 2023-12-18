Более ста пятидесяти тысяч школьников Подмосковья вступили в ряды «Орлят России»

«Мы с гордостью можем сказать о том, что Подмосковные „Орлята России“ — это самая большая семья активных и жизнерадостных девчонок и мальчишек младших классов, объединенных одними целями и стремлениями», — отметил региональный координатор Всероссийских проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» в Московской области Святослав Громов.