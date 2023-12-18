Более ста пятидесяти тысяч школьников Подмосковья вступили в ряды «Орлят России»
Фото: [Пресс-служба Министерства образования МО]
Учащиеся начальных классов школ Подмосковья присоединились к программе социальной активности «Орлята России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.
Ожидается, что в рамках программы, совместно с педагогами, ученики будут работать над достижением звания «Орленок» в семи уникальных направлениях. А самые активные участники программы смогут принять участие в тематических сменах во Всероссийском детском центре «Орленок» и «Океан».
«Мы с гордостью можем сказать о том, что Подмосковные „Орлята России“ — это самая большая семья активных и жизнерадостных девчонок и мальчишек младших классов, объединенных одними целями и стремлениями», — отметил региональный координатор Всероссийских проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» в Московской области Святослав Громов.
Поддержку программы, обучение педагогов и юных наставников проекта окажут флагманские школы Подмосковья: Подольская школа № 35, Клинская Гимназия № 2 и Мытищинская СОШ № 32.
«Детям вручили орлятские значки, которые символизируют единство. Это значит, что ребята, которые его носят, своими делами и поступками служат примером для своих одноклассников», — добавили в пресс-службе ведомства.