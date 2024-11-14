Более ста спортсменов из Подмосковья приняли участие в главном турнире России по тхэквондо МФТ
Фото: [пресс-служба Федерации тхэквондо МФТ МО]
Свыше ста спортсменов из Подмосковья приняли участие в главном турнире России по тхэквондо МФТ — Чемпионате и первенстве России и Всероссийских соревнованиях.
Турнир проходил в Москве и собрал 1,9 тысячи участников из 50 регионов страны. Подмосковье представляла команда из спортсменов Балашихи, Королева, Люберец, Электростали, Звенигорода, Ивантеевки, Одинцово и других округов.
За победу в Чемпионате и первенстве России боролись 40 подмосковных спортсменов. В результате семь человек вошли в число победителей. Четыре человека получили серебряные медали, 15 — бронзовые.
Во Всероссийских соревнованиях участвовали свыше 70 представителей Подмосковья. По итогам регион завоевал более 50 медалей различного достоинства.
«Подмосковная команда становится все больше и сильнее, спортсмены показывают более высокие результаты. Мы и дальше будем делать все для развития данного спортивного направления в регионе!» – заявил вице-президент Федерации тхэквондо МФТ Подмосковья Дмитрий Яковлев.