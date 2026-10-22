Туристы выбирают проверенные отели: доля возвратных поездок выросла до 17,2%

Путешественники все чаще стремятся снизить когнитивную нагрузку при планировании поездок, выбирая предсказуемость и гарантированный комфорт. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса OneTwoTrip, поступившие в « Газету.Ru ».

Если в 2024 году в полюбившиеся места возвращались 13,6% пользователей, то в 2026-м доля таких лояльных путешественников выросла до 17,2%. Растет и доля возвратных поездок в структуре бронирований: сегодня почти каждое пятое заселение (18,5%) приходится на уже знакомый отель. При этом пауза между поездками увеличивается: средний срок возврата вырос со 170 дней в 2024 году до 241 дня в 2026-м, что говорит о превращении проверенных отелей в базу для ежегодного, а не спонтанного отпуска. Пик отельной лояльности традиционно приходится на февраль — в 2026 году доля повторных заездов превысила 20%.

В России лидером по доле возвратных бронирований стал Ставрополь, где почти половина бронирований (47,4%) пришлась на повторные визиты. В пятерку также вошли Липецк (37,7%), Челябинск (37,2%), Дербент (35,5%) и Белгород (34,9%). Среди зарубежных направлений высокую лояльность показали Вильнюс (29,9%), Таллин (26,9%), Гданьск (26,0%), Рига (25,4%) и Женева (22,2%).

Аналитики OneTwoTrip отметили, что стремление снизить когнитивную нагрузку отражается на выборе категории жилья. Больше всего возвратных поездок (37% в 2026 году) приходится на отели «4 звезды» с оптимальным балансом цены и качества. Доля повторных визитов в пятизвездочные гостиницы выросла с 16,1% в 2024 году до 20,6% в 2026-м, тогда как возвращаться в «3 звезды» туристы стали реже — снижение с 27,1% до 21,7%. Выбирая знакомое место, путешественники хотят быть уверены в высоком уровне сервиса, подчеркнули в компании.

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