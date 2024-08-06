Более ста спортсменов приняли участие в Чемпионате Московской области по гольфу
Фото: [Федерации гольфа Московской области]
Свыше ста гольфистов приняли участие в традиционном открытом чемпионате региона, который состоялся в Одинцовском городском округе. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Отмечается, что по итогам двух дней турнира двукратным чемпионом Московской области стал подмосковный гольфист, чемпион России 2022 года Давид Нагиев. Он занял первое место в мужском зачете и в абсолютном зачете соревнований. На третью ступень пьедестала поднялись Алиса Молоканова и Андрей Павлов, которые также представляли Московскую область в женском и мужском зачете соответственно.
Общий призовой фонд турнира составил 2,5 миллиона рублей — средства были распределены между лидерами абсолютного зачета.
«Благодарю игроков за их стремления, результаты, за их терпение, особенно в первый день, когда по погодным условиям была приостановлена игра. Турнир состоялся благодаря игрокам, прежде всего, без них не было бы этого соревнования, ровно, как и без спонсоров, и партнеров, которые помогли провести чемпионат на высоком уровне. Наши совместные усилия помогают популяризировать гольф в нашем регионе и в нашей стране», — отметил организатор турнира, главный тренер сборной региона по гольфу Николай Афанасьев.