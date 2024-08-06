Более ста спортсменов приняли участие в Чемпионате Московской области по гольфу

«Благодарю игроков за их стремления, результаты, за их терпение, особенно в первый день, когда по погодным условиям была приостановлена игра. Турнир состоялся благодаря игрокам, прежде всего, без них не было бы этого соревнования, ровно, как и без спонсоров, и партнеров, которые помогли провести чемпионат на высоком уровне. Наши совместные усилия помогают популяризировать гольф в нашем регионе и в нашей стране», — отметил организатор турнира, главный тренер сборной региона по гольфу Николай Афанасьев.