Более ста тысяч экземпляров различных книг закупили для библиотек Подмосковья в прошлом году

Всего в Московской области функционируют 843 библиотеки. Так, в прошлом году для них было закуплено 103 тысячи экземпляров книг. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Также для удобства пользователей продолжается пополнение сводного электронного каталога библиотек Московской области. За 2023 год этот каталог пополнился более чем 1,7 миллиона записей. В рамках традиционной Всероссийской акции «Библионочь» проведено свыше трех тысяч мероприятий, которые посетили почти пятьдесят тысяч человек.

Летом подмосковные библиотеки организовали около 500 уличных пространств. На открытых площадках выдавали книги, проводили мастер-классы и презентации, устраивали конкурсы, турниры по настольным играм, концерты, выступления писателей и поэтов.

Также в прошлом году в Московской области открыто четыре модельных библиотеки, созданных в рамках национального проекта «Культура»: Центральная библиотека в Ленинском городском округе, библиотека семейного чтения и досуга имени С. Я. Маршака городского округа Королев, Щелковская библиотека №3, специализированная библиотека семейного чтения «Очаг» городского округа Электросталь.