Более ста участников из разных округов Подмосковья посетили фестиваль йоги в Воскресенске

В зоне отдыха на набережной Москвы-реки по улице Новлянской прошел крупный фестиваль йоги «Радость совершенства», который объединил активных участников из 25 округов Московской области.

Начинающие и опытные йоги в рамках фестиваля смогли пройти разнообразные мастер-классы с опытными инструкторами, насладиться общением на свежем воздухе и проверить уровень своей пластики и физподготовки. Участники прошли уроки по восточным танцам, пилатесу, узнали больше об ароматерапии. Секреты эффективных занятий раскрыли мастера по адаптивной йоге Александр Жилин и по суставной гимнастике Людмила Колесниченко.

Оценила мероприятие замглавы горокруга Воскресенск Ольга Коротеева. Она поприветствовала участников и сказала несколько теплых пожеланий.

«Уже прошла несколько локаций с мастер-классами и увидела, насколько вы энергичны и активны. Желаю провести сегодняшний день максимально активно, уверена, что он принесет каждому много впечатлений», — обратилась к участникам замглавы муниципалитета Ольга Коротеева.

Примечательно, что йога является популярной у людей разных возрастов. Высокий интерес к этому виду нагрузки проявляют участники программы «Активное долголетие» в «Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский».