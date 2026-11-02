Старший сын Водяновой окончил Брауновский университет

24-летний молодой человек в мае завершил обучение в Брауновском университете с красным дипломом. На снимках он запечатлен в мантии и шапочке выпускника вместе с родными: 20-летней сестрой Невой, отчимом Антуаном Арно, отцом Джастином Портманом и мачехой Морган Снайдер. Самой Водяновой на празднике не было — она была беременна в шестой раз и не хотела афишировать положение.

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«Начал с компьютерных наук, а закончил кинорежиссурой… Вот вам и Браун», — подписал снимок юноша.

У Водяновой и ее бывшего мужа трое детей: Лукас, Нева и Виктор. Сейчас Наталья состоит в отношениях с Антуаном Арно — у пары два сына, Максим и Роман. Недавно модель родила дочь.

Ранее сообщалось, что Наталья Водянова впервые после шестых родов вышла на подиум в Китае.