Что человек слышит во время реанимации? Пациенты неожиданно вспомнили часть звуков

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]

Некоторые люди после остановки сердца смогли распознать звуки, которые им проигрывали во время реанимации, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Великобритании и Испании. Авторы считают, что это может указывать на кратковременное сохранение восприятия даже в состоянии так называемой клинической смерти, однако доказательством жизни после смерти такие результаты не являются.

В исследовании участвовали более 140 пациентов из 13 больниц, находившихся под риском остановки сердца. Если она происходила, в первые две минуты реанимации рядом включали звуки природы или специально созданные мелодии.

После восстановления выжившим предлагали тест: нужно было определить, какие звуки действительно звучали во время реанимации. В двух группах участники в среднем давали правильный ответ чаще, чем можно было бы ожидать при случайном угадывании.

Исследователи также заметили необычную связь: более низкий уровень кислорода в мозге сопровождался лучшим запоминанием звуков и более яркими околосмертными переживаниями.

При этом остановка сердца не означает мгновенного прекращения всей работы мозга. Во время сердечно-легочной реанимации кровь продолжает частично поступать к мозгу, поэтому некоторое восприятие теоретически может сохраняться.

Авторы считают, что результаты важны прежде всего для врачей: даже внешне не реагирующий пациент во время реанимации потенциально способен что-то слышать. Поэтому медицинскому персоналу рекомендуют разговаривать с такими людьми уважительно и учитывать возможность сохранения воспоминаний.

иностранная пресса

Читайте также

Япония отправляет аппарат к спутнику Марса — через пять лет он должен привезти на Землю уникальные образцы

Япония отправляет аппарат к спутнику Марса — через пять лет он должен привезти на Землю уникальные образцы

Наша планета меняет форму буквально на глазах: как Земля деформируется из-за изменений климата

Наша планета меняет форму буквально на глазах: как Земля деформируется из-за изменений климата

Чем больше времени рядом с кошкой, тем лучше настроение? Японцы нашли любопытную связь

Чем больше времени рядом с кошкой, тем лучше настроение? Японцы нашли любопытную связь

Ученые сравнили скорость человека с десятками животных: кого мы действительно способны обогнать

Ученые сравнили скорость человека с десятками животных: кого мы действительно способны обогнать

Почему мы вообще существуем? Физики нашли возможный ответ в забытой частице

Почему мы вообще существуем? Физики нашли возможный ответ в забытой частице

Виртуальная певица объявила о беременности — и это только начало истории

Виртуальная певица объявила о беременности — и это только начало истории

Насколько приматам свойственна брезгливость? Как макаки меняют отношение к еде, переболев опасным вирусом

Насколько приматам свойственна брезгливость? Как макаки меняют отношение к еде, переболев опасным вирусом

Самое жаркое лето Европы оказалось и самым смертоносным: жара могла унести десятки тысяч жизней

Самое жаркое лето Европы оказалось и самым смертоносным: жара могла унести десятки тысяч жизней

28 тысяч игрушечных уток упали в океан и случайно стали участниками огромного научного эксперимента

28 тысяч игрушечных уток упали в океан и случайно стали участниками огромного научного эксперимента

Летающие тарелки зависли над столицей США: что на самом деле появилось в небе Вашингтона

Летающие тарелки зависли над столицей США: что на самом деле появилось в небе Вашингтона

Кто на самом деле креативнее: дети или взрослые? Разница — в уверенности в себе

Кто на самом деле креативнее: дети или взрослые? Разница — в уверенности в себе

Что заставляет человека издать истошный вопль раньше, чем он увидит угрозу

Что заставляет человека издать истошный вопль раньше, чем он увидит угрозу

Добавьте mosregtoday.ru в избранное