Что человек слышит во время реанимации? Пациенты неожиданно вспомнили часть звуков

Некоторые люди после остановки сердца смогли распознать звуки, которые им проигрывали во время реанимации, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Великобритании и Испании. Авторы считают, что это может указывать на кратковременное сохранение восприятия даже в состоянии так называемой клинической смерти, однако доказательством жизни после смерти такие результаты не являются.

В исследовании участвовали более 140 пациентов из 13 больниц, находившихся под риском остановки сердца. Если она происходила, в первые две минуты реанимации рядом включали звуки природы или специально созданные мелодии.

После восстановления выжившим предлагали тест: нужно было определить, какие звуки действительно звучали во время реанимации. В двух группах участники в среднем давали правильный ответ чаще, чем можно было бы ожидать при случайном угадывании.

Исследователи также заметили необычную связь: более низкий уровень кислорода в мозге сопровождался лучшим запоминанием звуков и более яркими околосмертными переживаниями.

При этом остановка сердца не означает мгновенного прекращения всей работы мозга. Во время сердечно-легочной реанимации кровь продолжает частично поступать к мозгу, поэтому некоторое восприятие теоретически может сохраняться.

Авторы считают, что результаты важны прежде всего для врачей: даже внешне не реагирующий пациент во время реанимации потенциально способен что-то слышать. Поэтому медицинскому персоналу рекомендуют разговаривать с такими людьми уважительно и учитывать возможность сохранения воспоминаний.