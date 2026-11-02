Свыше 8 тыс. рабочих мест появилось в ИТ-компаниях Подмосковья благодаря грантам с начала года
В Подмосковье благодаря грантам для ИТ-компаний создали 37 тыс. рабочих мест
Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]
В Подмосковье благодаря грантовой поддержке ИТ-компаний было создано более 37 тыс. рабочих мест, в том числе свыше 8 тыс. — с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
С января этого года гранты в регионе получили 43 ИТ-компании. За все время действия программы поддержки предприятия получили 171 грант.
«Такая поддержка помогает представителям высокотехнологичного бизнеса получать дополнительные возможности для роста, расширять команды и привлекать новых квалифицированных специалистов, а региону — усилить свой кадровый потенциал», – отметили в министерстве.
Поддержка предпринимателей — важное направление нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии и поддержке технологичного бизнеса в регионе.