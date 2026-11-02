Свыше 8 тыс. рабочих мест появилось в ИТ-компаниях Подмосковья благодаря грантам с начала года

В Подмосковье благодаря грантовой поддержке ИТ-компаний было создано более 37 тыс. рабочих мест, в том числе свыше 8 тыс. — с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С января этого года гранты в регионе получили 43 ИТ-компании. За все время действия программы поддержки предприятия получили 171 грант.

«Такая поддержка помогает представителям высокотехнологичного бизнеса получать дополнительные возможности для роста, расширять команды и привлекать новых квалифицированных специалистов, а региону — усилить свой кадровый потенциал», – отметили в министерстве.

Поддержка предпринимателей — важное направление нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии и поддержке технологичного бизнеса в регионе.