В Подмосковье в рамках проекта «Смежник» обследовали более 7,5 тыс. участков на границе с лесами

В Подмосковье в рамках проекта «Смежник» обследовали более 7,5 тыс. участков на границе с лесными территориями. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«С начала апреля инспекторы лесной охраны провели свыше 5 тыс. патрулирований и обследовали 7 550 участков. Особое внимание — границам тех лесных участков, откуда в прошлые годы огонь переходил на земли лесного фонда», - отметил председатель комитета Алексей Ларькин.

По итогам обследований в регионе завели 508 дел за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Нарушителей оштрафовали более чем на 90 млн рублей.

Больше всего нарушений зафиксировали в Волоколамском, Бородинском, Клинском и Виноградовском филиалах ГАУ МО «Мособллес» — 223, 139, 104 и 82 соответственно.

Работа по сохранению лесов соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.