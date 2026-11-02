Beget подтвердил сбой 2 ноября: проблема затрагивает все уровни инфраструктуры

Масштабный сбой произошел в работе российского хостинг-провайдера Beget. В результате у пользователей перестали открываться многочисленные сайты, которые размещены на серверах компании, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, первые сигналы о проблемах появились около трех часов ночи. Россияне жаловались, что не могут зайти на сайты и в личные кабинеты, а также сталкивались с ошибками подключения. Среди пострадавших ресурсов оказалась система маркировки товаров «Честный знак», также сообщалось о недоступности портала администрации Нарьян-Мара.

По данным издания, позже в Beget подтвердили факт сбоя 2 ноября и уточнили, что он затронул все уровни инфраструктуры компании.

«У нас произошел крупный инцидент. На данный момент наша команда ведет восстановительные работы. Мы продолжаем детальный разбор ситуации. Проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры. В данный момент инженеры выполняют ручную настройку инфраструктуры непосредственно в дата‑центрах», — рассказали разработчики.

По данным издания, многие жители Омска и других регионов страны пользуются сайтами, чьи владельцы арендуют серверы у Beget. Именно поэтому часть страниц может временно не загружаться или работать с перебоями. При этом полного обрушения не произошло: доступность разных ресурсов может отличаться.

Ранее сообщалось, что ночные сообщения МЧС о ядерных боеголовках — это фейк.