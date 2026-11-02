НЛО перестали быть темой конспирологов: ученые изучили тысячи страниц материалов Пентагона США

CBS News: научный совет изучает сообщения Пентагона об НЛО в США

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Американские ученые начали систематически изучать сообщения о неопознанных аномальных явлениях, которые раньше чаще называли НЛО, сообщает CBS News. Новый научный совет под руководством профессора Гарвардского университета Ави Леба анализирует материалы, опубликованные властями США, но его участники подчеркивают: убедительных доказательств внеземного происхождения объектов пока нет.

За последние месяцы Пентагон опубликовал несколько партий документов, фотографий и видеозаписей об НЛО. Всего речь идет более чем о 155 тыс. страниц материалов, хотя специалисты жалуются, что многие видео слишком короткие и не позволяют надежно определить природу объектов.

В совет также вошел бывший военный летчик Райан Грейвс. Ранее он рассказывал о случае, когда во время учебного полета два истребителя заметили темный куб внутри прозрачной сферы, прошедший примерно в 15 метрах от самолета.

Физик Мэттью Шидагис допускает, что небольшая часть подобных наблюдений действительно может оказаться необычной. При этом он признает, что прямых доказательств существования внеземных аппаратов или существ пока нет.

Леб придерживается похожего подхода: большинство случаев, по его словам, могут получить обычное объяснение. Главная проблема сейчас — нехватка качественных данных, позволяющих отделить ошибки наблюдения, дроны и другие известные объекты от действительно необъяснимых случаев.

иностранная пресса

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