В «Металлурге» высказались о возможном возвращении Малкина

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в разговоре со Sport24 оценил возможность возвращения нападающего Евгения Малкина в родной магнитогорский клуб.

40-летний Малкин перед началом сезона продлил соглашение с «Питтсбург Пингвинз» еще на год. При этом хоккеист допустил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ.

Функционер рассказал, что клуб постоянно держит связь с Малкиным, но какой-то определенности до конца сезона быть не может.

«Конечно, хотели бы видеть его в команде. Он наш местный игрок, сами понимаете, какого уровня. Малкин прославил наш город на весь мир. Нам бы хотелось его видеть, но нужны его желание, силы и здоровье. Много факторов должно совпасть, чтобы Малкин принял решение вернуться к нам», — сказал Бирюков.

Евгений Малкин в нынешнем сезоне набрал 11 (6+5) очков в 13 матчах за «Питтсбург».

Ранее нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил десятую шайбу в сезоне и вошел в топ-10 лучших снайперов текущего чемпионата НХЛ.