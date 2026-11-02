Геомагнитная буря началась в ночь на 1 ноября: как будет меняться обстановка в ближайшие дни

Земля оказалась под ударом магнитной бури в ночь с 31 октября на 1 ноября. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Уже в первые часы нового месяца планета в полной мере ощутила силу солнечного возмущения, сообщил 56orb.ru.

По информации издания, в понедельник, 2 ноября магнитосфера все еще остается возбужденной. Пик активности пройден, однако «эхо» бури продолжает отзываться в геомагнитном поле, поддерживая нестабильный фон. Третьего ноября напряжение начнет спадать: магнитосфера постепенно придет в себя, а геомагнитная обстановка вернется к норме.

При этом, как отмечено в статье, специалисты предупреждают: обстановка способна меняться очень быстро. Дальнейшее развитие событий зависит от активности Солнца — от количества и мощности вспышек, а также от того, как быстро потоки солнечного ветра достигают Земли. Именно поэтому прогнозы магнитных бурь приходится регулярно обновлять.

Отдельно стоит отметить: ночь на Хэллоуин. по данным издания, выдалась на удивление «жаркой». Около 22:00 по Москве началась магнитная буря планетарного масштаба уровня G2. При этом еще утром все прогнозы обещали спокойную обстановку — поэтому событие стало неожиданным.

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