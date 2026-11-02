Семак посетовал на ограниченность трансферных возможностей «Зенита»

В нынешнем сезоне «Зенит» усилился двумя игроками из других клубов РПЛ — защитником Кевином Андраде из «Балтики» и полузащитником Артемом Карпукасом из «Локомотива».

«Это заблуждение, что мы можем взять кого захотим. Конечно, это не так. Мы не можем пригласить одного, второго, третьего игрока, который мог бы помочь, потому что они либо очень дорого стоят, либо выступают за команды-конкуренты, которые не готовы их отпускать. Мы смотрим на свои возможности», — сказал Семак.

Тренер отметил, что «Зенит» берет только тех игроков, которые их клубы соглашаются отпустить по тем или иным причинам. Но петербуржцы не могут пригасить Александра Головина, Константина Тюкавина или Матвея Кисляка, которые нужны своим клубам.

По оценкам портала Transfermarkt, общая стоимость игроков «Зенита» составляет €177,5 млн. Второй по этому показателю «Спартак» (€132,6 млн), третий — ЦСКА (€121,4 млн).