Более трех тысяч человек посетили Фестиваль народных художественных промыслов России в Подмосковье

Число посетителей девятого Фестиваля народных художественных промыслов России в Подмосковье превысило три тысячи человек. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие проходило в Клинской детской школе искусств имени П. И. Чайковского, оно было посвящено казачьей культуре.

В программу фестиваля вошли выступления профессиональных коллективов, которые исполнили казачьи песни. Для зрителей выступили артисты ансамбля «Люди вольные», Московского казачьего хора, Государственного театра танца «Казаки России».

Кроме того, на фестивале можно было посетить выставку-ярмарку ремесленных изделий и мастер-класс гончарного искусства.