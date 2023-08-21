Более тысячи человек посетили фестиваль «Вкусная ярмарка» в Подмосковье
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Более тысячи человек посетили шестой ежегодный фестиваль «Вкусная ярмарка» в Подмосковье, сообщили в Минкультуры и туризма региона. Мероприятие прошло на территории одного из коттеджных поселков Сергиева Посада.
В рамках фестиваля родовые поместья, экопоселения и малые экохозяйства со всей страны представили свою продукцию – продукты питания и ремесленные товары.
Также в программу фестиваля вошли конференция на тему развитию сельских территорий, тематические лекции, кулинарные мастер-классы, выступления музыкантов, спектакли.