Более тысячи детей сыграют в Лужниках на открытии Школьной футбольной лиги

Около 1,2 тысячи детей сыграют в Лужниках на открытии Школьной футбольной лиги. Турнир проведет Российский футбольный союз с 20 по 24 сентября.

В соревнованиях примут участие 96 команд из 65 регионов страны. Они сыграют на шести полях в столичных «Лужниках». Участники будут соревноваться в трех возрастных группах: 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет.

На турнире выступят команды-призеры региональных школьных лиг, а также участники региональных этапов соревнований «Кожаный мяч», не попавшие во всероссийские финалы.

В рамках большого футбольного турнира РФС организует для ребят экскурсии по городу, встречи с легендами сборной России и футболистами Медиалиги. Каждый участник получит уникальную медаль и памятный подарок.

Первый турнир Школьной футбольной лиги РФС даст старт новому всероссийскому футбольному соревнованию для школьных команд, в структуре которого предусмотрены внутришкольный и муниципальный этапы, а также региональные финалы. Вершиной футбольной пирамиды соревнований станет всероссийский финал для победителей ШФЛ регионов.

Турнир Школьной футбольной лиги в «Лужниках» – часть проекта РФС «Футбол в школе», направленного на привлечение детей и подростков в самый популярный спорт в мире.