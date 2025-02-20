Болельщик «Бенфики» попытался подкупить судью прямо во время матча Лиги чемпионов

Забавный эпизод произошел во время стыкового матча Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Монако» в Лиссабоне. Фанат португальского клуба попытался «подкупить» главного арбитра матча.

Во время матча при счете 3:3 главный арбитр швед Гленн Нюберг подошел к монитору, чтобы просмотреть спорный эпизод на предмет назначения пенальти в ворота «Бенфики». Сидевший на первом ряду болельщик португальского клуба достал купюру и начал размахивать ею перед лицом судьи, пытаясь предотвратить неприятности для своего клуба.

Нюберг на действия фаната не отреагировал, но пенальти и в самом деле назначен не был. Матч так и завершился вничью, а «Бенфика» прошла в следующий раунд за счет гостевой победы (1:0). В 1/8 финала лиссабонский клуб сыграет с «Ливерпулем» или «Барселоной».

Ранее сообщалось, что перед первым матчем противостояния «Монако» и «Бенфики» украинский голкипер португальского клуба Анатолий Трубин отказался пожать руку полузащитнику монегасков россиянину Александру Головину.