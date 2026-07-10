Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 10 июля, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском, Талдомском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 11 июля, на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности, в воскресенье, 12 июля, — I класс. Температура воздуха днем в этот период составит +21-30 градусов, ночью — плюс 17-20. Синоптики обещают переменную облачность, локальные ливневые дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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