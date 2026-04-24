Болельщик проиграл 3,1 миллиона рублей, поставив на ничью в матче РПЛ

Любитель ставок из РФ потерял 3,1 млн рублей на матче «Спартак» — «Краснодар»
Клиент одной из букмекерских контор лишился огромной суммы, сделав неверную ставку на исход матча 26-го тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Как сообщает Sports, беттор поставил 3,1 миллиона рублей на ничейный результат с коэффициентом 3,60. В случае успеха его чистый выигрыш превысил бы восемь миллионов рублей, однако ставка не зашла.
Встреча между столичным и краснодарским клубами состоялась в четверг, 23 апреля, на поле «Спартака» и завершилась гостевой победой «быков» со счетом 2:1, что и оставило азартного болельщика без внушительной суммы.