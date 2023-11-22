Болельщики сборных Бразилии и Аргентины устроили драку во время исполнения национальных гимнов

Начало отборочного матча к чемпионату мира между сборными Бразилии и Аргентины было отложено на 27 минут из-за массовой потасовки фанатов, пишет The Associated Press.

Стычки между болельщиками на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро начались во время исполнения национальных гимнов.

Аргентинские футболисты во главе с капитаном команды Лионелем Месси подошли к трибуне и просили болельщиков успокоиться. Страсти на трибунах продолжали бушевать, и сборная Аргентины отправилась в раздевалку.

Полиция применяла дубинки для разгона дерущихся. По крайней мере, один болельщик покинул стадион с кровоточащей раной головы.

Матч закончился минимальной победой сборной Аргентины со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник гостей Николас Отаменди. Аргентина лидирует в южноамериканском отборе с 15 очками после шести матчей. Бразильцы с 8 баллами занимают лишь пятое место.