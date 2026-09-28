Роспотребнадзор назвал животных, которые могут переносить бешенство

Роспотребнадзор: основные переносчики бешенства — лисы, волки и летучие мыши

Здоровье

Лисы, волки, енотовидные собаки, летучие мыши, собаки, кошки и сельскохозяйственные животные могут быть источниками заражения бешенством. Опасность также способны представлять ежи и белки, сообщили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Всемирный день борьбы с бешенством отмечается 28 сентября. В ведомстве напомнили, что вирус может присутствовать в слюне заболевшего животного еще примерно за 10 дней до появления первых симптомов.

Основным способом передачи инфекции человеку остается укус. Заражение также возможно, если слюна животного попадет на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

Специалисты рекомендуют не приближаться к диким животным, даже если они выглядят спокойными или дружелюбными. При изменении поведения домашнего питомца, включая появление агрессии, водобоязни, отказ от еды или стремление спрятаться, его следует изолировать и вызвать ветеринара.

Ранее врачи назвали суточную норму орехов.

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