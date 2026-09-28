МВД назвало первые действия при утечке банковских данных

При компрометации данных банковского сервиса необходимо как можно быстрее сменить пароль и код доступа, заморозить карты и счета, а затем связаться с банком по официальному номеру. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости .

В ведомстве отметили, что полученные мошенниками сведения могут использоваться для взлома банковского приложения, хищения средств или оформления кредита.

При обращении в банк следует сообщить о подозрительном звонке или сообщении и передать номер, с которого связывались злоумышленники. После этого финансовая организация сможет заблокировать счет, при необходимости перевыпустить карты и принять меры в отношении номера мошенников.

МВД также советует предупредить родственников и знакомых о возможной компрометации банковских карт, чтобы они не переводили деньги на связанные с ними счета.

Ранее МВД назвало простой способ защититься от телефонных мошенников.