Канье Уэст может выступить в Москве летом 2027 года

ILS VISION: в Москве может состояться концерт Канье Уэста

Общество

Американский рэпер Канье Уэст, выступающий также под именем Ye, может провести концерт в российской столице летом 2027 года. Информация об этом появилась на сайте турецкой компании ILS VISION, организовавшей недавнее выступление артиста в Стамбуле.

Москва указана в числе проектов Уэста, которые сейчас находятся на стадии разработки. Согласно презентации компании, предварительной датой концерта называется 10 июля 2027 года.

При этом окончательное решение о проведении мероприятия пока не принято. Организаторы отмечают, что заявленные города и даты могут измениться после согласования условий с артистом, проверки доступности площадок и получения необходимых разрешений.

Ранее сообщалось, что ИК-1 закупила три массажных кресла за 128 тысяч рублей.

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