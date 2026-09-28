ЛОР объяснила, почему ребенок может часто болеть после начала посещения сада

Частые простуды после начала посещения детского сада не всегда свидетельствуют о нарушениях иммунитета. Об этом « Газете.Ru » рассказала детский врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Ольга Бегашева.

По словам специалиста, в коллективе ребенок постоянно контактирует с новыми вирусами, поэтому особенно в первый год болезни могут следовать одна за другой. Кроме того, симптомы наслаиваются: температура уже нормализуется, а насморк или кашель сохраняются, после чего появляется новая инфекция.

На частоту и продолжительность симптомов влияют недостаток сна, сухой воздух, табачный дым и плохое проветривание помещений. При этом не каждую простуду можно объяснить стрессом адаптации или нехваткой витаминов.

Врач рекомендовала обратить внимание на признаки других заболеваний. Длительная заложенность носа, прозрачные выделения, чихание и зуд могут указывать на аллергический ринит. Ночной кашель, свистящее дыхание и симптомы при физической нагрузке требуют исключения бронхиальной астмы.

Еще одной причиной проблем могут быть увеличенные аденоиды. Они способны вызывать дыхание через рот, храп, беспокойный сон, гнусавость, повторные отиты и снижение слуха. Операцию назначают не всегда: решение зависит от выраженности симптомов и результатов лечения. При необходимости проводится эндоскопическая аденотомия, однако она не предотвращает все последующие ОРВИ.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения готовит новый стандарт работы детсадов.