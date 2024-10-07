Болгар объяснила, зачем опубликовала фото из семейного архива с Дуровым

Болгар продолжает регулярно выкладывать фотографии с детьми Дурова и им самим в социальных сетях. Это происходит на фоне судебных разбирательств с интернет-предпринимателем.

Мать детей Дурова рассказала, что публикация фотографий из архива является ответом на слова основателя Telegram о том, что между ними были только деловые отношения.

По словам Болгар, вместе с Дуровым она провела 10 лет, половину из которых пара прожила в одной квартире, а вторую — жили совместно, встречаясь в разных странах несколько месяцев в году.

Обсуждение личной жизни Дурова началось после того, как в августе его арестовали в Париже. Во Франции интернет-предпринимателю предъявили обвинения в содействии преступлений, которые планировались и совершались через Telegram.

Ранее стало известно, что девушка Павла Дурова Юлия Вавилова потеряла ребенка из-за стресса, связанного с арестом интернет-предпринимателя.