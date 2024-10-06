Девушка Дурова потеряла ребенка из-за стресса, связанного с его арестом

Девушка основателя Telegram Павла Дурова, стримерша Юлия Вавилова рассказала, что потеряла ребенка на фоне ареста интернет-предпринимателя в Париже. Этой историей она поделилась в социальных сетях.

По словам Юлии, о своей беременности она узнала на следующий день после того, как их с Дуровым задержали во Франции. Она отметила, что внутренне почувствовала, что ей необходимо сделать тест на беременность, который оказался положительным.

«Блогеры обвинили меня в аресте Павла, распространяя теории заговора. Стресс был неописуемым. Началась паническая атака. Все произошло одновременно: арест Павла, ложь и ненависть в мой адрес. У меня не было доступа к соцсетям, телефону, ничему», – поделилась Юлия.

Сам Дуров также прокомментировал эту новость. По его словам, французские полицейские не знали, как сообщить ему о беременности девушки. Основатель мессенджера подчеркнул, что долго уговаривал своего адвоката объяснить, почему Юлия не может прийти на допрос, после чего узнал о ее положении.

«Я сохранял спокойствие все время, пока находился под стражей в полиции, но такой поворот событий застал меня врасплох», – написал Дуров.

4 октября Юлию омрачила новость о потере ребенка. Отмечается, что его сердце перестало биться на 10-й неделе беременности.

Задержание основателя соцсети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram — интернет-предпринимателя Павла Дурова произошло 24 августа 2024 года в Париже. Его задержали прямо после высадки из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. В столицу Франции Дуров прилетел из Азербайджана.

Французские власти обвинили Дурова в отказе от сотрудничества, а также в содействии совершению различных преступлений через мессенджер. В конце августа Дурова отпустили под залог на свободу.

Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram появится аналог YouTube.