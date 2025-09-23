Болливудский актер трагически погиб в Сингапуре накануне своего шоу

Во время дайвинга в Сингапуре трагически погиб 52-летний болливудский актер и музыкант Зубин Гарг, сообщил журнал People. Инцидент произошел 19 сентября.

Отмечается, что артист внезапно начал задыхаться в воде. Сотрудники правоохранительных органов, которые находились рядом, извлекли его тело и попытались провести реанимационные мероприятия, но спасти жизнь артиста не удалось. Медики назвали утопление предварительной причиной смерти.

Премьер-министр индийского штата Ассам объявил о гибели артиста на пресс-конференции 21 сентября. Фестиваль в Северо-Восточной Индии, где Гарг должен был выступать в качестве хедлайнера, был отменен.

Гарг был многогранным творцом — автором-исполнителем, актером, режиссером, поэтом, сценаристом, продюсером и композитором. Он владел дюжиной музыкальных инструментов, пел на сорока языках и диалектах, а за свою карьеру записал более 32 тыс. песен.

Это не первая трагедия в семье — ранее сестра артиста Джонки погибла в ДТП перед одним из его концертов.

