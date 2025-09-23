Умер автор культового хита Уолли Уорнинг

Умер музыкант и автор хита No Monkey Уолли Уорнинг. Сообщение о его смерти появилось на официальном сайте артиста.

Уолли Уорнинг родился на острове Аруба в семье выходцев из Суринама. В юности он переехал в Нидерланды, где в 17 лет стал известен с композицией The World Needs Love. С начала 1990-х годов певец жил в Германии, где продолжал заниматься творчеством.

Его музыкальный путь был разнообразным. Уорнинг выступал как певец, продюсер и инструменталист. В его репертуаре преобладали композиции в стиле регги, а также госпелы. Помимо сольных работ он активно сотрудничал с другими артистами.

За свою карьеру Уорнинг выпустил около двух десятков альбомов и более десяти синглов. Наибольшую известность ему принес летний хит No Monkey, который вошел в чарты сразу нескольких стран и стал визитной карточкой певца.

Уход Уолли Уорнинга стал неожиданностью для поклонников. Уже через месяц он собирался отправиться в новый гастрольный тур, но его жизнь прервалась раньше.

