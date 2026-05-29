Болошев в бронзе: в Электрогорске открыли бюст легенде «золотой» сборной СССР

В подмосковном Электрогорске завершилось строительство нового спортивного центра, и главным украшением площадки стал бронзовый бюст легендарного баскетболиста Александра Болошева, сообщает REGIONS . Именно этот спортсмен был ключевым игроком «золотой» сборной СССР, которая в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене вырвала победу у американцев на последних трех секундах. Теперь имя героя будет вдохновлять новое поколение атлетов.

Точка притяжения для молодежи

В Электрогорске появилось современное пространство для активного отдыха. Новый спортивный центр, по замыслу создателей, станет главным местом встреч для молодежи и всех, кто дружит со спортом. Но у этой площадки есть особая черта, которая выделяет ее среди десятков других. Она названа в честь выдающегося советского баскетболиста, а в центре установлен его бронзовый бюст работы скульптора Владимира Иванова.

Герой из глубинки, покоривший мир

Для Электрогорска имя Александра Болошева давно стало символом абсолютного триумфа. Уроженец этого города, родившийся в 1947 году, прославил свою малую родину на весь земной шар. Именно он был тем самым ключевым звеном «золотой» сборной СССР, которая сотворила историческое чудо в Мюнхене в 1972 году. Тот финальный матч против непобедимой команды США до сих пор пересказывают с замиранием сердца: на последних трех секундах советские баскетболисты вырвали победу, которая казалась немыслимой.

Коллекция титулов и взгляд в будущее

Олимпийское золото — не единственное достижение Болошева. В его активе также титулы чемпиона мира и чемпиона Европы. Теперь память о великом земляке обрела новое воплощение — в современном спортивном пространстве, где будут заниматься будущие рекордсмены.

«Болошев — настоящий герой для наших спортсменов. Новая площадка — это отличный пример того, как легендарное спортивное прошлое Электрогорска дает старт здоровому и активному будущему наших детей», — прокомментировали в администрации Павлово-Посадского городского округа.

Бронзовый бюст теперь не просто памятник, а живое напоминание: даже из небольшого подмосковного города можно шагнуть в мировую историю.