В Люберцах вынесли приговор троим мужчинам, которые похитили подростка и вымогали у него деньги

Люберецкий городской суд вынес приговор троим мужчинам, которые похитили подростка и вымогали у него деньги. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в августе 2025 года. Один из злоумышленников похитил у несовершеннолетнего имущество. На следующий день он сговорился с двумя знакомыми и позвал подростка на встречу под предлогом возврата похищенного. На встрече потерпевшего обманом заманили в автомобиль и начали возить его по городу, угрожая битой и ножом и требуя деньги за освобождение. Напуганный подросток занял у знакомых 12 тыс. рублей и перевел их похитителям.

Суд приговорил мужчин к лишению свободы на сроки от 5 до 9 лет. Двое будут отбыть наказание в колонии строгого режима, третий — в колонии общего режима.

